В ООН назвали сумму долга США перед организацией

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За последние несколько недель США выплатили в бюджет ООН 563 млн. долларов

Долг Соединенных Штатов перед организацией объединенных наций составляет 492 млн. долларов. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsday.

По его словам, за последние несколько недель США выплатили в бюджет ООН 563 млн. долларов.

В октябре генсек ООН Антониу Гутерреш заявил об ухудшении финансового положения организации, что связано с невыплатой взносов за 2019 год более 50 государствами-членами. Он также подчеркнул, что ООН была вынуждена сократить определенные виды своей деятельности.

Напомним, в понедельник, 2 декабря, в столице Испании Мадриде началась Климатическая конференция ООН (COP25), которая продлится до 13 декабря.

Во время открытия Конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с требованием перейти к решительным действиям в защиту окружающей среды.

По данным ООН, 2019 год станет одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений.

По данным организации, средняя температура 2019 года с января по октябрь была примерно на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальный период. При этом нынешний год завершает десятилетие глобальной жары и может стать вторым или третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений. На сегодня самым теплым годом остается 2016.