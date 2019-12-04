В ООН назвали суму боргу США перед організацією

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За останні кілька тижнів США виплатили до бюджету ООН 563 млн. доларів

Борг Сполучених Штатів перед організацією об'єднаних націй складає 492 млн. доларів. Про це заявив офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsday.

За його словами, за останні кілька тижнів США виплатили до бюджету ООН 563 млн. доларів.

У жовтні генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про погіршення фінансового становища організації, що пов'язано з невиплатою внесків за 2019 рік понад 50 державами-членами. Він також підкреслив, що ООН була змушена скоротити певні види своєї діяльності.

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, у столиці Іспанії Мадриді почалася Кліматична конференція ООН (COP25), яка триватиме до 13 грудня.

Під час відкриття Конференції генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив з вимогою перейти до рішучих дій на захист довкілля.

За даними ООН, 2019 рік стане одним з найтепліших за всю історію метеорологічних спостережень.

За даними організації, середня температура 2019 року з січня по жовтень була приблизно на 1,1 градуса вище, ніж у доіндустріальний період. При цьому нинішній рік завершує десятиліття глобальної спеки і може стати другим або третім найбільш теплим роком за всю історію спостережень. На сьогодні найтеплішим роком залишається 2016.