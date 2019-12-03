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ООН: 2019 год станет одним из самых теплых в за всю историю наблюдений

Новости » Общество     03.12.2019 - 15:37
ООН: 2019 год станет одним из самых теплых в за всю историю наблюдений
Иллюстративное фото (PxHere)

Нынешний год точно войдет в топ-3 самых теплых

Нынешний 2019 год станет одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирной метеорологической организации.

По данным организации, средняя температура 2019 года с января по октябрь была примерно на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальный период. При этом нынешний год завершает десятилетие глобальной жары и может стать вторым или третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений. На сегодня самым теплым годом остается 2016.

Также сообщается, что в океанах фиксируется рекордная температура. Это связано с тем, что они поглощают 90% избыточного тепла, которые выделяют парниковые газы. Кроме того, в первой половине года более 10 млн человек стали внутренними переселенцами, в том числе из-за экстремальных погодных явлений.

Также в отчете ВМО утверждается, что рекордная температура в Австралии, Индии, Японии и Европе повлияла на здоровье и благосостояние жителей этих территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мадриде проходит Климатическая конференция ООН. На ее открытии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с требованием перейти к решительным действиям в защиту окружающей среды.

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