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В ООН назвали неэффективными ограничения из-за штамма "Омикрон"

Автор: Артур Родивилов

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал неэффективными запреты для жителей отдельных стран и регионов в контексте выявленного штамма COVID-19 "Омикрон". В частности это касается закрытие границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генсека.

Он призвал правительства всех государств рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников вместе с иными надлежащими и действительно эффективными мерами.

"С вирусом, который действительно не знает границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными", - написал Гутерреш.

Ранее руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что распространение "Омикрон"-штамма коронавируса Sars-CoV-2 продолжается - его зафиксировали уже в 38 странах мира.

Напомним, официальные представители ВОЗ ранее отметили, что используемые для противодействия "Дельте" меры должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, включая новый вариант "Омикрон".

Отметим, в ВОЗ призвали производителей вакцин от коронавируса подготовиться к корректировке своих препаратов.

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