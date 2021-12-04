В ООН назвали неефективними обмеження через штам "Омікрон"

Він закликав уряди всіх держав розглянути можливість багаторазового тестування для мандрівників разом з іншими належними і дійсно ефективними заходами.

"З вірусом, який дійсно не знає кордонів, обмеження на поїздки, що ізолюють будь-яку одну країну або регіон, є несправедливими, каральними і неефективними", - написав Гутерреш.

Раніше керівник технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове заявила, що поширення "Омікрон"-штаму коронавірусу Sars-CoV-2 триває - його зафіксували вже в 38 країнах світу.