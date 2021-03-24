В ООН назвали головні проблеми в ОРДЛО: катування людей та закриті пункти пропуску
В Організації Об'єднаних Націй (ООН) назвали головні проблеми в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Це катування ув'язнених, обмеження свободи слова, закриття КПВВ.
Про це очільниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер заявила в ефірі телеканалу "Дом".
Також проблемою є те, що бойовики не допускають Місію ООН до місць ув'язнення і тимчасового тримання осіб, які розташовані на непідконтрольних територіях.
"Це викликає серйозну тривогу, оскільки можливість присутності незалежних спостерігачів і регулярні перевірки місць позбавлення волі - це один із основних інструментів, що дозволяють знизити рівень насильства в таких місцях", - розповіла вона.
Нагадаємо, США закликали Росію допустити представників ООН та ОБСЄ на Донбас.
Раніше США в ООН заявили, що за сім років Росія встановила в окупованому Криму жорстокий репресивний режим, спрямований проти кримських татар, етнічних українців і всіх тих, хто виступає проти окупації та закликали припинити репресії.