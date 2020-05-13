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В ООН назвали число жителів планети, яких торкнеться голод через пандемію

Новини » Суспільство     13.05.2020 - 06:42
В ООН назвали число жителів планети, яких торкнеться голод через пандемію
Ілюстративне фото (shutterstock_1206249046)

Зіткнутися з сильним голодом може чверть мільярда людей

Згідно аналізу Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), з-за пандемії коронавіруса безліч людей постраждає також від голоду через гуманітарної катастрофи. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прес-центр ЗПС.

Згідно з останніми розрахунками, чверть мільярда жителів планети вже в цьому 2020 році, можуть зіткнутися з сильним голодом через наслідки COVID19.

"В даний час ВПП ООН попередньо розміщує тримісячний запас продовольства в найбільш уразливих країнах.

Зазначимо, раніше директор Програми Девід Бізлі заявляв, що нинішня пандемія коронавірусу може призвести до голоду "біблійних масштабів".

Теги Новини України голод
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