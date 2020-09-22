ООН назвала дискриминацией некоторые требования при пересечении КПВВ на Донбассе

Мониторинговая миссия ООН считает дискриминационным требование установить приложение "Дій вдома" для граждан пересекающих контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Это является дискриминацией к тем людям, которые не могут себе позволить купить смартфон.

Об этом на брифинге заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"Лица, которые въезжали на территорию, контролируемую правительством, должны были установить мобильное приложение "Дій вдома", что, по сути, было дискриминацией по отношению к лицам, которые не могли себе позволить смартфоны", - сказала Богнер.

Напомним, на контролируемую территорию Украины из ОРДЛО разрешен въезд гражданам со страховым полисом, покрывающим расходы на лечение коронавируса. При этом для прохождения самоизоляции граждане должны установить приложение "Дій вдома", если такой возможности нет, они отправятся на обязательную обсервацию на две недели.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина пока не планирует отменять обязательную самоизоляцию при пересечении КПВВ.