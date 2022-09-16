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ООН направит миссию к месту массовых захоронений в Изюме, - CNN

Фото: ООН направит миссию к месту массовых захоронений в Изюме (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Группа Управления ООН по наблюдению за соблюдением прав человека отправится в Изюм и его окрестности как можно скорее.

Об этом сообщил источник в ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника, за этим может последовать группа по расследованию военных преступлений. В настоящее время их конкретное предназначение остается неясным.

Напомним, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

Добавим, что в Изюме в Харьковской области найдено массовое захоронение людей. Президент Владимир Зеленский заявил, что на место трагедии прибудут международные журналисты.

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