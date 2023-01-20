ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ООН направила до Соледара першу партію гуманітарної допомоги

Новость на русском →
Соледар, П'ятниця 20 січня 2023 15:23
ООН направила до Соледара першу партію гуманітарної допомоги Фото: до Соледара доставили гуманітарну допомогу від ООН (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

ООН направила до Соледара Донецької області, де йдуть важкі бої, першу партію гуманітарної допомоги. До міста відправили їжу, воду та медикаменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами офіційного представника Управління ООН з координації гуманітарної допомоги Єнса Лаерке, до Соледару відправили колону з трьох вантажівок. Запаси їжі, води, засобів гігієни та медикаментів для приблизно 800 осіб доставили до районів, які контролюють українські війська.

Представник ООН не повідомив деталей маршруту та місцезнаходження колони або те, яким чином вдалося забезпечити безпеку. За його словами, вантажівки відправляли з Дніпра.

"Люди там гостро потребують допомоги, тому ми дуже раді, що ця колона дісталася", - сказав Лаерке.

Він додав, що ООН має намір найближчими днями збільшити обсяги гуманітарної допомоги для прифронтових районів України.

Нагадаємо, у Соледарі точаться важкі бої, групи "вагнерівців" намагаються повністю захопити місто.

При цьому британська розвідка вважає, що українські війська вийшли з Соледара, але в США заявляють, що Росія не має повного контролю над Соледаром і Бахмутом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Гуманітарна допомога ООН Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна