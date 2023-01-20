ООН направила до Соледара першу партію гуманітарної допомоги

ООН направила до Соледара Донецької області, де йдуть важкі бої, першу партію гуманітарної допомоги. До міста відправили їжу, воду та медикаменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами офіційного представника Управління ООН з координації гуманітарної допомоги Єнса Лаерке, до Соледару відправили колону з трьох вантажівок. Запаси їжі, води, засобів гігієни та медикаментів для приблизно 800 осіб доставили до районів, які контролюють українські війська.

Представник ООН не повідомив деталей маршруту та місцезнаходження колони або те, яким чином вдалося забезпечити безпеку. За його словами, вантажівки відправляли з Дніпра.

"Люди там гостро потребують допомоги, тому ми дуже раді, що ця колона дісталася", - сказав Лаерке.

Він додав, що ООН має намір найближчими днями збільшити обсяги гуманітарної допомоги для прифронтових районів України.

Нагадаємо, у Соледарі точаться важкі бої, групи "вагнерівців" намагаються повністю захопити місто.

При цьому британська розвідка вважає, що українські війська вийшли з Соледара, але в США заявляють, що Росія не має повного контролю над Соледаром і Бахмутом.

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