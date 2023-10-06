UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ООН направила експертів у село Гроза після ракетної атаки росіян

Фото: ООН направить у Грозу групу експертів (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

ООН правила групу експертів у село Гроза Харківської області, де через ракетний удар росіян загинули понад 50 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначало, що відправило у Харківську область польову групу. 

"Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Турк, який на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства", - заявила речниця управління Елізабет Тросселл. 

За її словами, експерти ООН у Грозі поспілкуються з мешканцями та постраждалими та зберуть більше інформації про обстріл населеного пункту.

Удар по селу Гроза

Вчора вдень російські терористи вдарили ракетами "Іскандер" по селу Гроза Харківської області. Ракети влучили у кафе та магазин. На момент атаки там відбувалися поминки за полеглим військовим.

Станом на ранок 6 жовтня внаслідок атаки загинули 52 особи. Остання жертва померла у лікарні.

У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНВійна в УкраїніхарковВійна Росії проти України