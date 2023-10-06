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ООН направила експертів у село Гроза після ракетної атаки росіян

Гроза, П'ятниця 06 жовтня 2023 12:57
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ООН направила експертів у село Гроза після ракетної атаки росіян Фото: ООН направить у Грозу групу експертів (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

ООН правила групу експертів у село Гроза Харківської області, де через ракетний удар росіян загинули понад 50 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначало, що відправило у Харківську область польову групу.

"Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Турк, який на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства", - заявила речниця управління Елізабет Тросселл.

За її словами, експерти ООН у Грозі поспілкуються з мешканцями та постраждалими та зберуть більше інформації про обстріл населеного пункту.

Удар по селу Гроза

Вчора вдень російські терористи вдарили ракетами "Іскандер" по селу Гроза Харківської області. Ракети влучили у кафе та магазин. На момент атаки там відбувалися поминки за полеглим військовим.

Станом на ранок 6 жовтня внаслідок атаки загинули 52 особи. Остання жертва померла у лікарні.

У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

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