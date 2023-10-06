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ООН направила экспертов в село Гроза после ракетной атаки россиян

Гроза, Пятница 06 октября 2023 12:57
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ООН направила экспертов в село Гроза после ракетной атаки россиян Фото: ООН направит в Грозу группу экспертов (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

ООН правила группу экспертов в село Гроза Харьковской области, где из-за ракетного удара россиян погибли более 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечало, что отправило в Харьковскую область полевую группу.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Турк, который своими глазами увидел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает эти убийства", - заявила представитель управления Элизабет Тросселл.

По ее словам, эксперты ООН в Грозе пообщаются с жителями и пострадавшими и соберут больше информации об обстреле населенного пункта.

Удар по селу Гроза

Вчера днем российские террористы ударили ракетами "Искандер" по селу Гроза Харьковской области. Ракеты попали в кафе и магазин. На момент атаки там проходили поминки за павшим военным.

По состоянию на утро 6 октября в результате атаки погибли 52 человека. Последняя жертва скончалась в больнице.

В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

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