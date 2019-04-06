ООН намерена провести конференцию в Ливии, как и планировалось

Специальный посланник ООН по Ливии Гассан Саламе в субботу, 6 апреля 2019, заявил, что они не намерены отменять проведения национальной конференции в Ливии несмотря на нарастающие боевые действия в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Организация Объединенных Наций планирует проведения конференции с 14 по 16 апреля 2019 года в юго-западном городе Гадамес. Основной темой конференции должны стать выборы, как инструмент, который может позволить найти выход из восьмилетнего конфликта в стране.

Также Саламе заявил во время пресс-конференции в Триполи, что ООН работает над предотвращением эскалации боевых действий в Ливии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Ливийская национальная армия продолжает наступление на Триполи. Подразделения ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия района Варшафана на юго-западе от Триполи и установили контроль над городской инфраструктурой, при этом они заявили, что не отводили свои войска после авиаударов правительственных войск на юге от столицы.