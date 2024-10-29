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ООН надасть допомогу майже 100 тисячам українців: хто має право на виплати взимку

Фото: ООН виплатить допомогу 100 тисячам українців взимку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна підписала з Агентством ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) Меморандум для забезпечення виплат на тверде паливо протягом зимового періоду для обігріву домівок. Кошти отримають 92 тисячі домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Мінсоцполітики.

Раніше уряд ухвалив постанову, яка забезпечить майже 500 тис. домогосподарств, що отримують пільги та житлові субсидії, можливістю отримати збільшені виплати на придбання твердого побутового палива.

Фінансування здійснюватиметься коштом партнерів та державного бюджету. Програма спрямована на домогосподарства, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують газ чи електроенергію для обігріву помешкань. Розмір виплат розраховуватиметься індивідуально, залежно від рівня доходів домогосподарств.

Передбачається, що в цьому опалювальному сезоні буде забезпечено коштами на придбання вугілля чи паливної деревини для обігріву житла в опалювальний період близько 500 тис. домогосподарств, з них:

  • 375,8 тис. домогосподарств – коштом державного бюджету (на рівні опалювального сезону 2023–2024 років), 
  • 92 тис. домогосподарств – за кошт УВКБ ООН.

Минулого року вже понад 360 тисяч домогосподарств скористалися цією програмою, отримавши 2,8 млрд гривень.

 

У проєкті держбюджету на 2025 рік на виплату житлових субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд гривень. Очікується, що ці кошти будуть виділені для 2,8 млн домогосподарств.

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