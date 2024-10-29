RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

ООН предоставит помощь почти 100 тысячам украинцев: кто имеет право на выплаты зимой

Фото: ООН выплатит помощь 100 тысячам украинцев зимой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина подписала с Агентством ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) Меморандум по обеспечению выплат на твердое топливо в течение зимнего периода для обогрева домов. Деньги получат 92 тысячи домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Минсоцполитики.

Ранее правительство приняло постановление, которое обеспечит около 500 тыс. домохозяйств, получающих льготы и жилищные субсидии, возможностью получить увеличенные выплаты на приобретение твердого бытового топлива.

Финансирование будет осуществляться на средства партнеров и государственного бюджета. Программа направлена на домохозяйства, не имеющие доступа к централизованному отоплению и не использующие газ или электроэнергию для обогрева помещений. Размер выплат будет рассчитываться индивидуально в зависимости от уровня доходов домохозяйств.

Предполагается, что в этом отопительном сезоне будут обеспечены средства на приобретение угля или топливной древесины для обогрева жилья в отопительный период около 500 тыс. домохозяйств, из них:

  • 375,8 тыс. домохозяйств – за счет государственного бюджета (на уровне отопительного сезона 2023–2024 годов),
  • 92 тыс. домохозяйств – за счет УВКБ ООН.

В прошлом году уже более 360 тысяч домохозяйств воспользовались этой программой, получив 2,8 млрд гривен.

 

В проекте госбюджета на 2025 год на выплату жилищных субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд. гривен. Ожидается, что эти средства будут выделены для 2,8 млн домохозяйств.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНОтопительный сезон