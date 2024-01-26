ООН не може встановити чи перебували на борту збитого Іл-76 українські полонені

Вона нагадала, що за даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. І додала, що за даними Києва, літак міг перевозити ракети для російської військової системи.

Дікарло нагадала, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування інциденту.

"ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває", - сказала заступниця генсека ООН.

За словами Дікарло, останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни. Вона висловила стурбованість ракетними ударами та обстрілами по цивільних районах, що призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури.

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області

24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області розбився російський військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

Однак у РФ стверджують, що на літаку нібито перебували 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих. Москва звинувачує Україну в збитті літака.

В ГУР Міноборони підтвердили, що на 24 січня справді був запланований обмін полоненими. Однак не підтвердили інформацію РФ про перебування в літаку українських полонених.

СБУ порушила кримінальне провадження за фактом катастрофи. Розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Росія скликала на 25 січня засідання Ради Безпеки ООН через катастрофу літака.

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