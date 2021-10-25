ООН: концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня

Метеорологическое агентство ООН обнародовало отчет, в котором заявляет о том, что концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня. Соответственно, мир уже далеко отошел от ранее поставленных климатических целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно отчету, уровень углекислого газа вырос до 413,2 частей на миллион в 2020 году, что превышает средний показатель за последнее десятилетие. И это несмотря на то, что из-за пандемии COVID и карантинов было временное снижение выбросов.

По словам генсека Всемирной метеорологической организации Петтери Талласа, такие темпы приведут к повышению температуры, которое намного превышает цель Парижского соглашения 2015 года об увеличении на +1,5 градуса по сравнению со средним доиндустриальным уровнем в этом веке.

"Мы сильно сбились с пути. Нам необходимо пересмотреть наши промышленные, энергетические и транспортные системы и весь образ жизни", - добавил Таллас.