Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия сократит к 2060 году выбросы до нуля

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил, что крупнейший в мире экспортер нефти стремится достичь нулевых чистых выбросов к 2060 году. Кроме того, стран более чем удвоит свой годовой целевой показатель по сокращению выбросов углерода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Бен Салман заявил, что Саудовская Аравия, член ОПЕК, будет бороться с изменением климата, одновременно обеспечивая стабильность нефтяного рынка, подчеркнув сохраняющуюся важность углеводородов. Он сказал, что к 2030 году 50% его потребностей в энергии будут генерироваться за счет возобновляемых источников энергии, а также посажены миллиарды деревьев в пустыне.

Бен Салман выступал в Саудовской экологической инициативе (SGI), которая проводится в преддверии COP26, конференции ООН по изменению климата в Глазго в конце месяца, на которой надеются договориться о более глубоких сокращениях выбросов для решения проблемы глобального потепления.

"Королевство Саудовская Аравия стремится достичь нулевых чистых выбросов к 2060 году в рамках своей программы круговой углеродной экономики... при сохранении ведущей роли королевства в укреплении безопасности и стабильности мировых нефтяных рынков", - заявил принц Мохаммед.

Он сказал, что королевство присоединится к глобальной инициативе по сокращению выбросов метана на 30% по сравнению с уровнями 2020 года к 2030 году, на которую настаивают как Соединенные Штаты, так и ЕС.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман сказал, что Эр-Рияд, подписавший Парижский климатический пакт, уже представил свои определяемые на национальном уровне вклады (NDC) - цели для отдельных государств в рамках глобальных усилий по предотвращению повышения средней глобальной температуры выше уровня на 1,5 градуса по Цельсию.

Экономика Саудовской Аравии по-прежнему сильно зависит от доходов от нефти, поскольку экономическая диверсификация отстает от амбиций, сформулированных наследным принцем. Официальные лица Саудовской Аравии утверждают, что мир будет продолжать нуждаться в саудовской сырой нефти в ближайшие десятилетия.

"Мир не может работать без углеводородов, ископаемого топлива, возобновляемых источников энергии, ничто из этого не спасет, это должно быть комплексное решение", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии.

Эксперты говорят, что еще слишком рано говорить о том, какое влияние окажут зарождающиеся в Саудовской Аравии солнечные и ветряные проекты. Еее первая возобновляемая энергетическая установка открылась в апреле, а первая ветряная электростанция начала вырабатывать электроэнергию в августе.

Мегапроекты, такие как футуристический город NEOM, также включают планы зеленой энергетики, в том числе водородную установку стоимостью 5 миллиардов долларов, а саудовские государственные предприятия переходят на сбор зеленых средств.