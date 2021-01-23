В ООН констатировали ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, - МИД

Исполнительный совет ЮНЕСКО (Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры) констатировал ухудшение ситуации с правами человека на оккупированном Крымском полуострове. Это уже 12 решение ЮНЕСКО относительно ситуации в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Согласно выводам, содержащимся в докладе, данные, собранные Украиной и международными организациями, свидетельствуют о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе", - сообщили в МИД.

Отмечается, что больше всего страдают от нарушения прав человека крымские татары и украинцы. Они подвергаются значительному давлению со стороны оккупационных властей.

"В выводах также отмечается, что действия оккупационных властей существенно угрожают свободе взглядов, совести и религии, праву на мирные собрания и объединения, свободе СМИ и доступа к информации, языковым и культурным правам", - добавили в МИД.

Кроме этого в ЮНЕСКО отметили, что оккупационные власти нанесли вред культурным ценностям, которые принадлежат Украине и находятся в Крыму.

В МИД отметили, что генеральный директор ЮНЕСКО представит следующую доклад о ситуации во временно оккупированном Крыму на 212-й сессии исполнительного совета по результатам полноценного комплексного мониторинга.

"Одобрение этого решения в очередной раз подтверждает прочную позицию международного сообщества в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и является важным инструментом противодействия агрессивной политике России и элементом консолидации международных усилий по деоккупации Крыму", - отметила первая заместитель главы МИД Эмине Джапаров.

Ранее в МИД отметили, что российская агрессия несет угрозу соборности и единству Украины.

Также сообщалось, что в Совет национальной безопасности и обороны направлена стратегия деоккупации Крыма. Документ могут принять до 26 февраля.