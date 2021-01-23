В ООН констатували погіршення ситуації з правами людини в Криму, - МЗС

Виконавча рада ЮНЕСКО (Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури) констатував погіршення ситуації з правами людини на окупованому Кримському півострові. Це вже 12 рішення ЮНЕСКО щодо ситуації в Криму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Згідно з висновками, що містяться в доповіді, дані, зібрані Україною та міжнародними організаціями, свідчать про подальше погіршення ситуації з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим і місті Севастополі", - повідомили в МЗС.

Наголошується, що найбільше потерпають від порушення прав людини кримські татари і українці. Вони зазнають значного тиску з боку окупаційної влади.

"У висновках також зазначається, що дії окупаційної влади суттєво загрожують свободі поглядів, совісті і релігії, права на мирні зібрання та об'єднання, свободу ЗМІ та доступу до інформації, мовним і культурним правам", - додали в МЗС.

Крім цього у ЮНЕСКО відзначили, що окупаційні влади завдали шкоди культурним цінностям, які належать Україні і знаходяться в Криму.

У МЗС зазначили, що генеральний директор ЮНЕСКО представить наступну доповідь про ситуацію в тимчасово окупованому Криму на 212-ї сесії виконавчої ради за результатами повноцінного комплексного моніторингу.

"Схвалення цього рішення в черговий раз підтверджує міцну позицію міжнародного співтовариства на підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави і є важливим інструментом протидії агресивній політиці Росії і елементом консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму", - зазначила перший заступник глави МЗС Еміне Джапаров

Раніше в МЗС зазначили, що російська агресія несе загрозу соборності та єдності України.

Також повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони спрямована стратегія деокупації Криму. Документ можуть прийняти до 26 лютого.