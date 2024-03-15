ООН і Канада передали Україні обладнання для розмінування

Канада

У посольстві повідомили, що передали ДСНС України ще 10 транспортних засобів для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Фото: Допомога від Канади (facebook.com/CanadainUkraine)

Ці повнопривідні транспортні засоби обладнані потужними кранами для завантаження і транспортування обладнання та матеріалів, необхідних рятувальникам у їхній небезпечній роботі для захисту людей.

ООН

Також Всесвітня продовольча програма ООН придбала машини для розмінування Харківської області.

У передачі взяв участь заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний, представники Всесвітньої продовольчої програми ООН та FSD, заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Фото: Допомога від ООН (facebook.com/kharkivoda.gov.ua)

Всесвітня продовольча програма ООН придбала 3 машини для підготовки ґрунту до розмінування, які були розроблені в Харкові. Першу машину протестували та передали піротехнічним підрозділам FSD. Ще дві машини виготовляють.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.