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ООН і Канада передали Україні обладнання для розмінування

Фото: ООН і Канада передали Україні обладнання для розмінування (facebook.com/kharkivoda.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Представники Канади та Організації Об'єднаних Націй вирішили передати Україні важливе обладнання для розмінування територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА та посольство Канади в Україні.

Канада

У посольстві повідомили, що передали ДСНС України ще 10 транспортних засобів для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Фото: Допомога від Канади (facebook.com/CanadainUkraine)

Ці повнопривідні транспортні засоби обладнані потужними кранами для завантаження і транспортування обладнання та матеріалів, необхідних рятувальникам у їхній небезпечній роботі для захисту людей. 

ООН

Також Всесвітня продовольча програма ООН придбала машини для розмінування Харківської області.

У передачі взяв участь заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний, представники Всесвітньої продовольчої програми ООН та FSD, заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов. 

Фото: Допомога від ООН (facebook.com/kharkivoda.gov.ua)

Всесвітня продовольча програма ООН придбала 3 машини для підготовки ґрунту до розмінування, які були розроблені в Харкові. Першу машину протестували та передали піротехнічним підрозділам FSD. Ще дві машини виготовляють.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

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