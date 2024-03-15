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ООН и Канада передали Украине оборудование для разминирования

Фото: ООН и Канада передали Украине оборудование для разминирования (facebook.com/kharkivoda.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Представители Канады и Организации Объединенных Наций решили передать Украине важное оборудование для разминирования территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА и посольство Канады в Украине.

Канада

В посольстве сообщили, что передали ГСЧС Украины еще 10 транспортных средств для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Фото: Помощь от Канады (facebook.com/CanadainUkraine)

Эти полноприводные транспортные средства оборудованы мощными кранами для загрузки и транспортировки оборудования и материалов, необходимых спасателям в их опасной работе для защиты людей. 

ООН

Также Всемирная продовольственная программа ООН приобрела машины для разминирования Харьковской области.

В передаче принял участие заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный, представители Всемирной продовольственной программы ООН и FSD, заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов. 

Фото: Помощь от ООН (facebook.com/kharkivoda.gov.ua)

Всемирная продовольственная программа ООН приобрела 3 машины для подготовки почвы к разминированию, которые были разработаны в Харькове. Первую машину протестировали и передали пиротехническим подразделениям FSD. Еще две машины изготавливают.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

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