ООН хоче змінити звичну мапу світу: у чому проблема з проєкцією Меркатора

Проєкція Меркатора була створена фламандським картографом Герардом Меркатором у 1569 році. Вона добре підходила для навігації, оскільки допомагала морякам прокладати маршрути, однак має суттєвий недолік: чим далі територія розташована від екватора, тим більшою вона здається на карті.

Через це на звичних мапах Африка візуально виглядає набагато меншою, ніж є насправді. Особливо показовим є порівняння з Гренландією: на мапі Меркатора вони можуть здаватися приблизно однаковими за площею, хоча Африка приблизно у 14 разів більша за Гренландію.

Саме це стало основою кампанії "Correct the Map" ("Виправимо мапу"), яку просував Того від імені африканських країн. Її прихильники наполягають, що карта - це не лише технічний інструмент, а й спосіб формування уявлення людей про світ.

Що вирішила ООН

Напередодні, 4 вересня Генеральна асамблея ООН підтримала відповідну резолюцію 164 голосами. Шість країн утрималися, а США стали єдиною державою, яка проголосувала проти.

Документ закликає до ширшого використання картографічних проєкцій, які точніше відображають реальні площі континентів. Одним із головних варіантів є Equal Earth - проєкція, створена у 2018 році саме для того, щоб зберігати правильніше співвідношення площ територій.

На такій мапі Африка стає помітно більшою порівняно з Європою та Гренландією, тоді як території поблизу полюсів, навпаки, візуально зменшуються.

Так виглядає уточнена мапа Землі згідно з резолюцією ООН (фото та графіка NPR)

Чи зникне мапа Меркатора

Не зовсім. Резолюція Генасамблеї ООН не має юридично обов'язкової сили, тому вона не змушує країни, школи чи технологічні компанії негайно відмовитися від проєкції Меркатора. Водночас прихильники ініціативи розраховують, що рішення ООН стимулюватиме міжнародні організації, видавців, освітні установи та розробників цифрових мап використовувати точніші проєкції.

Прихильники кампанії наголошують, що проблема виходить далеко за межі картографії. На їхню думку, звичне візуальне зменшення Африки протягом поколінь впливало на сприйняття значення континенту, його економічного потенціалу та місця у світовій політиці.

"Справедливий світ починається зі справедливої мапи", - так ідею напередодні голосування сформулював міністр закордонних справ Того Роберт Дуссі.

Що зміниться для звичайних користувачів

Найімовірніше, звична мапа світу не зникне з екранів одразу. Зміни, якщо вони відбудуться, поступово можуть стосуватися шкільних атласів, підручників, міжнародних організацій, медіа та цифрових картографічних сервісів.

Зокрема, в резолюції міститься заклик до технологічних платформ взаємодіяти з державами та міжнародними організаціями щодо впровадження точніших проєкцій. Водночас сервіси на кшталт Google Maps нині використовують варіант проєкції Меркатора для своїх мап.

Таким чином, рішення ООН саме по собі не "перемальовує" мапу світу, але створює міжнародну основу для поступового переходу до способу зображення планети, який точніше показує реальні розміри континентів.