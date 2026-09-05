ООН хочет изменить привычную карту мира: в чем проблема с проекцией Меркатора

Проекция Меркатора была создана фламандским картографом Герардом Меркатором в 1569 году. Она хорошо подходила для навигации, поскольку помогала морякам прокладывать маршруты, однако имеет существенный недостаток: чем дальше территория расположена от экватора, тем больше она кажется на карте.

Поэтому на привычных картах Африка визуально выглядит гораздо меньше, чем есть на самом деле. Особенно показательно сравнение с Гренландией: на карте Меркатора они могут казаться примерно одинаковыми по площади, хотя Африка примерно в 14 раз больше Гренландии.

Именно это стало основой кампании "Correct the Map" ("Исправим карту"), которую продвигал Того от имени африканских стран. Ее поклонники настаивают, что карта - это не только технический инструмент, но и способ формирования представления людей о мире.

Что решила ООН

Накануне 4 сентября Генеральная ассамблея ООН поддержала соответствующую резолюцию 164 голосами. Шесть стран воздержались, а США стали единственным проголосовавшим против государства.

Документ призывает к более широкому использованию картографических проекций, точнее отражающих реальные площади континентов. Одним из главных вариантов является Equal Earth – проекция, созданная в 2018 году именно для того, чтобы сохранять более правильное соотношение площадей территорий.

На такой карте Африка становится заметно больше по сравнению с Европой и Гренландией, тогда как территории вблизи полюсов, напротив, визуально уменьшаются.

Так выглядит уточненная карта Земли согласно резолюции ООН (фото и графика NPR)

Исчезнет ли карта Меркатора

Не совсем. Резолюция Генассамблеи ООН не имеет юридически обязательной силы, поэтому она не заставляет страны, школы или технологические компании немедленно отказаться от проекции Меркатора. В то же время сторонники инициативы рассчитывают, что решение ООН будет стимулировать международные организации, издателей, образовательные учреждения и разработчиков цифровых карт использовать более точные проекции.

Сторонники кампании подчеркивают, что проблема выходит за рамки картографии. По их мнению, обычное визуальное уменьшение Африки на протяжении поколений влияло на восприятие значения континента, его экономического потенциала и места в мировой политике.

"Справедливый мир начинается со справедливой карты", – так идею накануне голосования сформулировал министр иностранных дел Того Роберт Дусси.

Что изменится для обычных пользователей

Скорее всего, обычная карта мира не исчезнет с экранов сразу. Изменения, если они произойдут, могут постепенно касаться школьных атласов, учебников, международных организаций, медиа и цифровых картографических сервисов.

В частности, в резолюции содержится призыв к технологическим платформам взаимодействовать с государствами и международными организациями по внедрению более точных проекций. В то же время сервисы типа Google Maps сейчас используют вариант проекции Меркатора для своих карт.

Таким образом, решение ООН само по себе не перерисовывает карту мира, но создает международную основу для постепенного перехода к способу изображения планеты, который точнее показывает реальные размеры континентов.