ООН хоче усунути перешкоди для експорту добрив із РФ у рамках зернової угоди

"Я вітаю згоду всіх сторін продовжити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи для полегшення безпечного судноплавства під час експорту зерна, продуктів харчування та добрив з України", - заявив Гутерріш.

Він сказав, що ООН також "повністю віддана усуненню перешкод, що залишаються, для експорту продуктів харчування та добрив з Російської Федерації" - частина угоди, яку Москва вважає критично важливою.

Як повідомляло РБК-Україна, зернову угоду, яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

Нагадаємо, термін зернової угоди спливав 19 листопада. Росія ненадовго призупинила свою участь в угоді 29 жовтня після атаки на її військовий флот у Севастополі, але повернулася до неї лише через чотири дні після рішення президента Володимира Путіна за посередництва президента Туреччини Тайіпа Ердогана.

Росія неодноразово скаржилася, що її власні постачання зерна та добрив, хоч і не є прямим об'єктом західних санкцій, фактично блокуються, оскільки санкції обмежують доступ відправників вантажу до фінансування, страхування та портів.