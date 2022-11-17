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ООН хочет устранить препятствия для экспорта удобрений из РФ в рамках зерновой сделки

Фото: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Генеральный секретарь ООН приветствовал соглашение всех сторон о продлении зерновой сделки. Антониу Гутерриш также заявил, что должны быть сняты препятствия для экспорта продуктов питания и удобрений из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я приветствую согласие всех сторон продолжить реализацию Черноморской зерновой инициативы для облегчения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", - заявил Гутерриш.

Он сказал, что ООН также "полностью привержена устранению остающихся препятствий для экспорта продуктов питания и удобрений из Российской Федерации" - часть сделки, которую Москва считает критически важной.

Как сообщало РБК-Украина, зерновую сделку, позволившую возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

Напомним, срок зерновой сделки истекал 19 ноября. Россия ненадолго приостановила свое участие в сделке 29 октября после атаки на ее военный флот в Севастополе, но вернулась к ней всего через четыре дня после решения президента Владимира Путина при посредничестве президента Турции Тайипа Эрдогана.

Россия неоднократно жаловалась, что ее собственные поставки зерна и удобрений, хотя и не являются прямым объектом западных санкций, фактически блокируются, поскольку санкции ограничивают доступ грузоотправителей к финансированию, страхованию и портам.

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ООН