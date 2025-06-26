ООН фіксує зростання злочинів проти українських дітей

Гамба представила щорічний звіт Гутерреша "Діти і збройний конфлікт". У доповіді зафіксовано значне зростання кількості грубих порушень прав дітей у зонах збройних конфліктів у 2024-2025 роках.

За даними ООН, в Україні зростання злочинів проти дітей склало 105% у порівнянні з попереднім періодом. Найбільший приріст таких порушень зареєстровано в Лівані (545%), Мозамбіку (525%), Гаїті (490%), Ефіопії (235%).

"Я глибоко стурбований різким зростанням грубих порушень проти дітей в Україні, зокрема вбивствами й каліцтвами дітей, а також нападами на школи й лікарні", - зазначив Гутерреш щодо України.

У 2024-2025 роках ООН задокументувала убивство 94 та поранення 577 дітей. Відповідальність за це "покладається на російські збройні сили та пов’язані з ними групи". Також зафіксовано 559 атак на школи, 303 - на лікарні.

У документі підтверджено, що багатьох українських дітей, вивезених до Росії, досі не знайдено.

Генсек ООН повторно включив Збройні сили РФ до переліку державних структур, які порушують права дітей, так званого "списку ганьби".