ООН фиксирует рост преступлений против украинских детей

Гамба представила ежегодный отчет Гутерреша "Дети и вооруженный конфликт". В докладе зафиксирован значительный рост количества грубых нарушений прав детей в зонах вооруженных конфликтов в 2024-2025 годах.

По данным ООН, в Украине рост преступлений против детей составил 105% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольший прирост таких нарушений зарегистрирован в Ливане (545%), Мозамбике (525%), Гаити (490%), Эфиопии (235%).

"Я глубоко обеспокоен резким ростом грубых нарушений против детей в Украине, в частности убийствами и увечьями детей, а также нападениями на школы и больницы", - сказал Гутерреш об Украине.

В 2024-2025 годах ООН задокументировала убийство 94 и ранения 577 детей. Ответственность за это "возлагается на российские вооруженные силы и связанные с ними группы". Также зафиксировано 559 атак на школы, 303 - на больницы.

В документе подтверждено, что многие украинские дети, вывезенные в Россию, до сих пор не найдены.

Генсек ООН повторно включил Вооруженные силы РФ в перечень государственных структур, которые нарушают права детей, так называемый "список позора".