ООН доставила на окупований Донбас черговий гуманітарний вантаж

На Донбас доставили дві тонни пластикових каністр та цистерн

На окупований Донбас доставили дві тонни пластикових каністр і цистерн від Організації Об'єднаних Націй. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що через пункт пропуску "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію виїхали 2 вантажних автомобіля від ООН з вантажем пластикових каністр і цистерн загальною вагою 1 970 кг

Також повідомляється, що всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення працюють у штатному режимі. Вранці на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 15/50; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/20; "Гнутове" - 10/20.

Всього за минулу добу КПВВ на Донбасі перетнули 43300 осіб і 5600 транспортних засобів:

"Майорське" - 9150 осіб і 1130 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9690 осіб і 1900 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8750 осіб і 1650 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4320 осіб і 970 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11470 осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня КПВВ "Станиця Луганська" закриють на ремонт.