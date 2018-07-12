Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз

На оккупированный Донбасс доставили почти 300 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста направил на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз весом почти 299 тонн. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию выехали 16 грузовиков с продуктовыми наборами, материалами для теплиц и песком общим весом почти 299 тонн.

Напомним, ранее немецкий Красный Крест призвал международное сообщество увеличить гуманитарную помощь для Донбасса. В частности, его представитель Кристоф Йонен отметил, что на сегодняшний день в Украине около 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Особенно острой эта проблема стала для охваченных вооруженным противостоянием регионов Донбасса.

"Люди и дальше зависимы от гуманитарных поставок. Нельзя забывать ни о конфликте, ни в первую очередь о тех, кого постигло бедствие за это", - подчеркнул Йонен.

По данным Красного Креста, вооруженный конфликт на Донбассе заставил более 2,8 млн человек покинуть свои дома. Около 1,6 млн стали внутренними переселенцами.