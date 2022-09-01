В ООН должны проверить школы в оккупации после заявлений Минобороны РФ, - Маляр

Отметим, накануне российская сторона опубликовала координаты школ на оккупированных территориях Украины. И заявила, что якобы Вооруженные силы Украины готовят атаки по ним на 1 сентября.

По ее словам, на фоне гибели более 300 детей в ходе российского вторжения это заявление выглядит особо цинично.

"Мы еще раз обращаем внимание, что Силы обороны и безопасности Украины четко соблюдают международное право, не наносят поражение гражданским объектам и защищают гражданское население. ЮНЕСКО, UNICEF, международные организации должны проверить все объекты, названные Министерством обороны РФ, не использует ли Россия в военных целях", - отметила Маляр.