ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ООН розслідуватиме справи про депортацію українських дітей та їх усиновлення в Росії

Новость на русском →
Київ, Середа 15 червня 2022 19:06
ООН розслідуватиме справи про депортацію українських дітей та їх усиновлення в Росії Фото: ООН буде розслідувати справи про усиновлення українських дітей в РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

ООН буде розслідувати злочини російських окупантів в Україні. Зокрема, міжнародні фахівці займуться справами про незаконне вивезення дітей в Росії та їх усиновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву слідчої комісії ООН за результатами візиту в Київ.

Зазначається, що комісія провела в Україні 10 днів. Фахівці побували у Києві, Бучі, Ірпені, Харкові та Сумах.

У столиці представники ООН провели ряд зустрічей, зокрема з парламентарями. Під візиту до міст, в яких йшли бойові дії, спеціалісти зафіксували ряд порушень міжнародного права та злочинів російських окупантів.

У Бучі та Ірпені зібрані факти про вбивства мирних жителів, знищення майна, пограбування та напади. У Харківській та Сумській областях зафіксували наслідки авіаційних бомбардувань, обстрілів та ракетних ударів.

В ООН заявили, що будуть продовжувати збирати докази про сексуальне насильство, порушення прав дітей та пенсіонерів, а також інших вразливих груп населення.

Окрему увагу будуть приділяти справам про депортацію дітей та їх незаконне усиновлення в Росії.

Нагадаємо, що ООН відкриє новий офіс у Львові, який буде координувати роботу гуманітарних організацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Біженці Війна Росії проти України
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського