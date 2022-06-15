ООН розслідуватиме справи про депортацію українських дітей та їх усиновлення в Росії

ООН буде розслідувати злочини російських окупантів в Україні. Зокрема, міжнародні фахівці займуться справами про незаконне вивезення дітей в Росії та їх усиновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву слідчої комісії ООН за результатами візиту в Київ.

Зазначається, що комісія провела в Україні 10 днів. Фахівці побували у Києві, Бучі, Ірпені, Харкові та Сумах.

У столиці представники ООН провели ряд зустрічей, зокрема з парламентарями. Під візиту до міст, в яких йшли бойові дії, спеціалісти зафіксували ряд порушень міжнародного права та злочинів російських окупантів.

У Бучі та Ірпені зібрані факти про вбивства мирних жителів, знищення майна, пограбування та напади. У Харківській та Сумській областях зафіксували наслідки авіаційних бомбардувань, обстрілів та ракетних ударів.

В ООН заявили, що будуть продовжувати збирати докази про сексуальне насильство, порушення прав дітей та пенсіонерів, а також інших вразливих груп населення.

Окрему увагу будуть приділяти справам про депортацію дітей та їх незаконне усиновлення в Росії.