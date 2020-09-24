ООН и Британия проведут климатический саммит 12 декабря

Организация Объединенных Наций и Великобритания совместно проведут глобальный климатический саммит 12 декабря. Саммит призван придать импульс конференции ООН по изменению климата (COP 26), которая состоится в Глазго в ноябре 2021 года.

Об этом сообщает France24.

Дату саммита назначили через несколько дней после того, как президент Китая Си Цзиньпин сообщил ООН, что крупнейший в мире загрязнитель парниковых газов достигнет пика выбросов в 2030 году.

Также в ООН обеспокоены, что мир по-прежнему не в силах ограничить глобальное повышение температуры до 1,5 градусов по Цельсию, что, по словам ученых, имеет решающее значение для предотвращения стремительного потепления, которое сделало бы обширные участки планеты непригодными для жизни.

"В свете этой срочности генеральный секретарь Антонио Гутерриш и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совместно организуют знаменательное глобальное мероприятие, на котором соберутся мировые лидеры... чтобы сплотить гораздо более активные действия и амбиции в области климата", - говорится в заявлении.

Последние данные показывают, что концентрации парниковых газов достигают рекордных уровней, что усугубляет экстремальные явления, включая беспрецедентные лесные пожары, ураганы, засухи и наводнения.

Напомним, в докладе ООН в начале сентября говорилось о том, что в 2020 году в мире концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня.