ООН и Amnesty International осудили "приговор" Асееву

Мониторинговая миссия ООН по правам человека и Amnesty International Украина осудили "приговор" оккупантов об осуждении журналиста Станислава Асеева до 15 лет заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, в ООН выразили обеспокоенность тем, что Асеев вместе с украинским блогером Олегом Галазюком лишены свободы за критические публикации.

"Их права на надлежащую правовую процедуру и справедливый суд не были соблюдены", – говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН.

Также отмечается, что преследования независимых журналистов за их деятельность создает атмосферу, в которой свобода мысли и выражения взглядов является строго ограниченными".

Миссия также заявила, что не имела конфиденциального доступа к Асееву, несмотря на многочисленные запросы.

Кроме того, директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук заявила, что "приговор" Асееву является "очередным нарушением прав человека силами, которые пять лет назад взяли под контроль Донецк", и что Асеева необходимо немедленно освободить.

Напомним, вчера оккупанты приговорили к 15 годам тюремного заключение Асеева. Его обвинили в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности". Также в материалах дела утверждают, что Асеев передавал данные в СБУ и вербовал в соцсетях проукраински настроенных лиц для сбора и передачи сведений военного характера.

Освободить Асеева призвал Комитет защиты журналистов (CPJ) и посольство США в Украине.