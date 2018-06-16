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Интервью

В ООН 22 июня обсудят резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья

НовостиПолитика    16.06.2018 - 05:25
Фото: Генассамблея ООН (unmultimedia.org)
Фото: Генассамблея ООН (unmultimedia.org)

Под инициированной Молдовой резолюцией уже подписались десять стран-членов ООН

Генеральная ассамблея ООН обсудит 22 июня резолюцию о полном и безоговорочном выводе российских войск с территории оккупированного Приднестровья, предложенную Республикой Молдова. Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский на брифинге в Кишиневе, передает "Укринформ".

"Секретариат ООН зарегистрировал проект резолюции под названием "Вывод ОГРВ (Ограниченная группа российских войск, - ред.) с территории Республики Молдова", - сообщил глава молдавского МИД.

Он отметил, что под резолюцией как соавторы уже подписались десять стран-членов ООН.

"Мы ждем, что остальные члены ООН поддержат нашу инициативу", - добавил Ульяновский.

По его словам, "вывод российских войск из Приднестровского региона может стать важным шагом в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию и в сближении двух берегов Днестра".

Министр уточнил, что речь идет о выводе именно Ограниченной группы российских войск (около 1400 человек), а не о российских миротворцах в Зоне безопасности на Днестре (около 400 военных).

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон считает инициативу вывода российских войск из оккупированного Приднестровья заранее безрезультативной.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Молдова, Приднестровье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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