Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В ООН 22 червня обговорять резолюцію про виведення військ РФ із Придністров’я

НовиниПолітика    16.06.2018 - 05:25
Фото: Генасамблея ООН (unmultimedia.org)
Фото: Генасамблея ООН (unmultimedia.org)

Під ініційованою Молдовою резолюцією вже підписалися десять країн-членів ООН

Генеральна асамблея ООН обговорить 22 червня резолюцію про повне і беззастережне виведення російських військ з території окупованого Придністров’я, запропоновану Республікою Молдова. Про це повідомив міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Тудор Ульяновський на брифінгу у Кишиневі, передає "Укрінформ".

"Секретаріат ООН зареєстрував проект резолюції під назвою "Виведення ОГРВ (Обмежена група російських військ, - ред.) з території Республіки Молдова", - повідомив глава молдовського МЗС.

Він зазначив, що під резолюцією як співавтори вже підписалися десять країн-членів ООН.

"Ми чекаємо, що решта членів ООН підтримає нашу ініціативу", - додав Ульяновський.

З його слів, "виведення російських військ із Придністровського регіону може стати важливим кроком у активізації переговорів щодо придністровського врегулювання і у зближенні двох берегів Дністра".

Міністр уточнив, що йдеться про виведення саме Обмеженої групи російських військ (близько 1400 осіб), а не про російських миротворців у Зоні безпеки на Дністрі (близько 400 військових).

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон вважає ініціативу виведення російських військ з окупованого Придністров'я заздалегідь безрезультативною.

 

Спецслужби РФ часто б’ють та допитують жителів прикордонних районів України, - ДПСУ Розвідка повідомляє про збільшення кількості поставок бойовикам на Донбас безпілотників з РФ
Теги публікації: Російська Федерація, Молдова, Приднестровье  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся