В ООН 22 червня обговорять резолюцію про виведення військ РФ із Придністров’я

Під ініційованою Молдовою резолюцією вже підписалися десять країн-членів ООН

Генеральна асамблея ООН обговорить 22 червня резолюцію про повне і беззастережне виведення російських військ з території окупованого Придністров’я, запропоновану Республікою Молдова. Про це повідомив міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Тудор Ульяновський на брифінгу у Кишиневі, передає "Укрінформ".

"Секретаріат ООН зареєстрував проект резолюції під назвою "Виведення ОГРВ (Обмежена група російських військ, - ред.) з території Республіки Молдова", - повідомив глава молдовського МЗС.

Він зазначив, що під резолюцією як співавтори вже підписалися десять країн-членів ООН.

"Ми чекаємо, що решта членів ООН підтримає нашу ініціативу", - додав Ульяновський.

З його слів, "виведення російських військ із Придністровського регіону може стати важливим кроком у активізації переговорів щодо придністровського врегулювання і у зближенні двох берегів Дністра".

Міністр уточнив, що йдеться про виведення саме Обмеженої групи російських військ (близько 1400 осіб), а не про російських миротворців у Зоні безпеки на Дністрі (близько 400 військових).

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон вважає ініціативу виведення російських військ з окупованого Придністров'я заздалегідь безрезультативною.