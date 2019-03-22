Онуфрий призвал Порошенко остановить "захват храмов"

Фото: Онуфрий (president.gov.ua)

Онуфрий заявил о нарушениях закона о переходе общин в ПЦУ

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий попросил президента Петра Порошенко остановить "захват храмов". Об этом сообщает отдел внешних связей УПЦ МП.

В частности, митрополит Онуфрий выступил с этим заявлением на встрече Порошенко с Всеукраинским советом церквей.

"В религиозной сфере нашей страны происходят события, которые огорчают нас. Имею в виду захват храмов, вмешательство представителей власти в церковные дела и другие правонарушения", - отметил он.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что местные власти проводят собрания и устраивают якобы незаконные голосования по изменению подчиненности религиозных общин. Кроме того, против священников УПЦ МП открывают уголовные дела.

"Все то, что творится сейчас в селах в разных регионах Украины, негативно отражается как на авторитете власти, так и на авторитете президента. Поэтому просил бы вас, Петр Алексеевич, дать указание местным чиновникам прекратить искусственное инициирование изменения подчиненности. Это прекратит конфликты среди людей", - подчеркнул Онуфрий.

Отметим, сегодня Порошенко попросил церкви повлиять на проведение выборов без насилия.