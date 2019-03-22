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Онуфрій просить Порошенка зупинити "захоплення храмів"

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 13:32
Онуфрій просить Порошенка зупинити "захоплення храмів"
Фото: Онуфрій (president.gov.ua)

Онуфрій заявив про порушення закону про перехід громад до ПЦУ

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій попросив президента Петра Порошенка зупинити "захоплення храмів". Про це повідомляє відділ зовнішніх зв'язків УПЦ МП.

Зокрема, Онуфрій виступив з цією заявою на зустрічі Порошенка з Всеукраїнською радою церков.

"В релігійній сфері нашої країни відбуваються події, які засмучують нас. Маю на увазі захоплення храмів, втручання представників влади у церковні справи й інші правопорушення", - зазначив він.

Онуфрій підкреслив, що місцева влада проводить збори та влаштовують нібито незаконні голосування щодо зміни підпорядкованості релігійних громад. Крім того, проти священиків УПЦ МП відкривають кримінальні справи.

"Все те, що твориться зараз в селах в різних регіонах України, негативно відбивається на авторитеті влади, так і на авторитеті президента. Тому просив би вас, Петро Олексійович, дати вказівку місцевим чиновникам припинити штучне ініціювання зміни підпорядкованості. Це припинить конфлікти серед людей", - підкреслив Онуфрій.

Зазначимо, сьогодні Порошенко попросив церкви вплинути на проведення виборів без насильства.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд відмовився оцінювати закон про перехід релігійних громад до Православної церкви України. 

Раніше також стало відомо, що Сербська православна церква не визнає ПЦУ.

 

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