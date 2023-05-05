Оновлено огляд компанії FxPro — детально про головні переваги

Брокер FxPro був заснований в 2006 році на Кіпрі. Сьогодні компанія пропонує своїм клієнтам не тільки переваги багаторічного досвіду, але й поєднання зручності, безпеки та вигідних торгових умов.



Фінансові аналітики Traders Union опублікували детальний огляд того, як працює компанія FxPro, щоб допомогти трейдерам прийняти власне відповідальне рішення щодо вибору брокера. Експерти оцінили різні аспекти роботи організації, врахувавши рівень безпеки, якість обслуговування клієнтів, комісії тощо. Прочитати огляд можна на офіційному сайті TU.

Торговельні умови FxPro

Діяльність FxPro ведеться більш ніж у 170 країнах світу. Розвинена географія послуг зобов’язала компанію отримати ліцензії від декількох регуляторів, зокрема CySEC (Кіпр), SCB (Багамські острови), FCA (Велика Британія), FSCA (Південно-Африканська Республіка).

Брокер має великий досвід в обслуговуванні як роздрібних, так і інституційних клієнтів. Трейдери мають можливість торгувати більш ніж 70 валютними парами, а також ф’ючерсами та акціями. В арсеналі брокера також є торгівля фондовими індексами, металами та енергоносіями.

Гроші клієнтів зберігаються на сегрегованих рахунках у великих міжнародних банках, тому залишаються в безпеці. Поповнення балансу можливо більшістю популярних валют, зокрема USD, EUR, PLN, GBP, AUD, CHF, JPY. Мінімальний депозит — $100 або еквівалентна сума в іншій валюті. Брокер пропонує низькі спреди від 0,1-2,0 пункта, та кредитне плече з широким діапазоном від 1:1 до 1:500, залежно від потреб трейдера та типу рахунку. Компанія підтримує популярні платформи MT4, MT5, cTrader, але має і власний термінал FxPro Edge, який неодноразово удостоювався світових престижних нагород.

FxPro: головні переваги брокера

На думку аналітиків Traders Union, FxPro заслуговує на увагу через свої численні переваги:

трейдер захищений від негативного балансу унікальним сервісом — система моніторить операції, є можливість налаштувати автоматичне управління ризиками;

FxPro є учасником інвесторського компенсаційного фонду, тож кошти клієнта надійно застраховані на випадок форс-мажорних обставин;

у брокера легко торгувати новачкам: для них створені оптимальні умови та надано доступ до протестованих радників;

пакет послуг не обмежується, якщо рахунок має низький баланс;

можна відкрити VIP-рахунок та скористатися послугами персонального менеджера;

є можливість відкрити ісламський (безсвоповий) рахунок, щоб торгівля проходила по законам шаріату.

компетентність, увага та цілодобова доступність техпідтримки.

Ці та інші переваги доступні всім клієнтам FxPro. Саме тому численні порівняння брокерів, опубліковані на сайті TU, виявлялися на його користь.

Недоліки FxPro теж наявні, але вони відносні. Так, дехто вважає занадто високим мінімальний депозит у $100. Інколи можуть виникнути складнощі при реєстрації у реферальній програмі. Але загалом, кожен трейдер почуватиметься з цим брокером комфортно, незалежно від рівня знань та досвіду. Підтримка професіоналів відчувається на кожному кроці, а торгові умови сприяють мінімальним витратам на торгівлю та швидкому досягненню успіху.