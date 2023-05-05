Обновлен обзор компании FxPro — подробно о главных преимуществах

Брокер FxPro был основан в 2006 году на Кипре. Сегодня компания предлагает своим клиентам не только преимущества многолетнего опыта, но и сочетание удобства, безопасности и выгодных торговых условий.



Финансовые аналитики Traders Union опубликовали подробный обзор того, как работает компания FxPro, чтобы помочь трейдерам принять собственное ответственное решение по выбору брокера. Эксперты оценили разные аспекты работы организации, учитывая уровень безопасности, качество обслуживания клиентов, комиссии и т. д. Прочитать обзор можно на официальном сайте TU.

Торговые условия FxPro

Деятельность FxPro ведется в более чем 170 странах мира. Развитая география услуг обязала компанию получить лицензии от нескольких регуляторов, включая CySEC (Кипр), SCB (Багамские острова), FCA (Великобритания), FSCA (Южно-Африканская Республика).

Брокер обладает большим опытом в обслуживании как розничных, так и институциональных клиентов. Трейдеры имеют возможность торговать более чем 70 валютными парами, а также фьючерсами и акциями. В арсенале брокера также есть торговля фондовыми индексами, металлами и энергоносителями.

Деньги клиентов хранятся на сегрегированных счетах в крупных международных банках, поэтому остаются в безопасности. Пополнение баланса возможно большинством популярных валют, включая USD, EUR, PLN, GBP, AUD, CHF, JPY. Минимальный депозит — $100 или эквивалентная сумма в другой валюте. Брокер предлагает низкие спреды от 0,1-2,0 пункта и кредитное плечо с широким диапазоном от 1:1 до 1:500 в зависимости от потребностей трейдера и типа счета. Компания поддерживает популярные платформы MT4, MT5, cTrader, но имеет и свой терминал FxPro Edge, который неоднократно удостаивался мировых престижных наград.

FxPro: главные преимущества брокера

По мнению аналитиков Traders Union, FxPro заслуживает внимания из-за своих многочисленных преимуществ:

трейдер защищен от отрицательного баланса уникальным сервисом — система мониторит операции, есть возможность настроить автоматическое управление рисками;

FxPro является участником инвесторского компенсационного фонда, поэтому средства клиента надежно застрахованы на случай форс-мажорных обстоятельств;

у брокера легко торговать новичкам: для них созданы оптимальные условия и предоставлен доступ к протестированным советникам;

пакет услуг не ограничивается, если счет имеет низкий баланс;

можно открыть VIP-счет и воспользоваться услугами персонального менеджера;

есть возможность открыть исламский (безсвоповый) счет, чтобы торговля проходила по законам шариата;

компетентность, внимание и круглосуточная доступность техподдержки.

Эти и другие преимущества доступны всем клиентам FxPro. Именно поэтому многочисленные сравнения брокеров, опубликованные на сайте TU, оказывались в его пользу.

Недостатки у FxPro тоже есть, но они относительны. Так, некоторые считают слишком высоким минимальный депозит в $100. Иногда могут возникнуть сложности при регистрации в реферальной программе. Но в целом каждый трейдер будет чувствовать себя с этим брокером комфортно, независимо от уровня знаний и опыта. Поддержка профессионалов ощущается на каждом шагу, а торговые условия способствуют минимальным затратам на торговлю и быстрому успеху.