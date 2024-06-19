Євро-2024: кому пророкують отримання "Золотої бутси"

Прогноз на отримання "Золотої бутси" Євро-2024

Першим претендентом на індивідуальну нагороду є англійський нападник Гаррі Кейн. В спину йому дихають француз Кіліан Мбаппе та німець Кай Хавертц.

Зазначимо, що Мбаппе зламав ніс у матчі проти австрійців, що може серйозно вплинути на його шанси отримати нагороду, оскільки він пропустить кілька матчів своєї збірної. Однак прогнозистів, судячи з усього, цей факт не лякає.

Хочемо нагадати, що англієць вже був за крок до отримання "Золотої бутси" на Євро-2020, проте його на один гол випередив Кріштіану Роналду, котрий забив 5 м'ячів на тому турнірі. Цього року він теж має непогані шанси поборотися за те, аби побити свій же рекорд.

Загалом, згідно букмекерських прогнозів, список топ претендентів на отримання персонального трофея виглядає таким чином:

Гаррі Кейн Кріштіану Роналду Кіліан Мбаппе Кай Хаверц Джуд Беллінгем Ромелу Лукаку Альваро Мората Олів'є Жиру Антуан Грізманн

що відбувають під патронатом УЄФА кожні 4 роки, починаючи з 1960 року,

Список володарів "Золотої бутси" на минулих Євро