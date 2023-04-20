Оновлений огляд брокера Libertex від експертів Traders Union

Пошук надійного Форекс-брокера — чи не найвідповідальніше завдання, з яким стикається кожен трейдер. Від цього залежить не тільки безпека коштів клієнта, а й значною мірою успіх на ринку Форекс. Однак самостійно проаналізувати кожну компанію у одного трейдера не вистачить часу і сил. Розуміючи це, фінансові аналітики Traders Union (TU) регулярно публікують свіжі рейтинги та огляди брокерів Форекс, чесно розповідаючи про їхні переваги, недоліки та особливості функціонування.

Нещодавно TU опублікували огляд брокера Libertex, оцінивши його послуги та конкурентні переваги. Детальний огляд можна побачити на офіційному сайті TU.

Основні відомості про Libertex

Libertex – онлайн-брокер, заснований у 1997 році. Компанія надає послуги торгівлі на Форекс та інших фінансових ринках. Діяльність Лібертекс підпадає під регулювання Комісії з цінних паперів та бірж Кіпру (CySEC).

У торговому “арсеналі” Libertex є сотні фінансових інструментів, зокрема, контракти на різницю цін (СFD), акції, валютні пари, індекси, сировинні товари та криптовалюти.

Початківці можуть розраховувати на велику бібліотеку навчальних ресурсів, професіоналам оцінять аналітику, що постійно оновлюється. Працює мультимовна технічна підтримка, яка готова надати клієнтам допомогу в будь-який час.

Конкурентні переваги брокера Libertex

Однією з переваг Libertex є інноваційна торгова платформа, розроблена командою брокера, яка відрізняється зручним та інтуїтивно-зрозумілим інтерфейсом. Аналітики TU також відзначають просту процедуру реєстрації та створення особистого кабінету. Спред відсутній, комісія фіксована – 0,03%. Низький вхідний поріг ринку — ще одна перевага брокера. Достатньо внести лише $10 на депозитний рахунок, щоб почати торгівлю з Лібертекс.

Брокер регулярно проводить цікаві акції та конкурси, клієнти можуть розраховувати на різні види бонусів (наприклад, під час реєстрації, за перший депозит, активну торгівлю та багато іншого). Додатковий прибуток на Лібертекс можна отримати за рахунок реферальної програми, запросивши друзів або знайомих зареєструватися у брокера та розпочати трейдинг.

Недоліки брокера Libertex

Крім переваг, Traders Union відзначають і деякі недоліки компанії. Вони досить відносні, але про них слід знати, щоб не розчаруватись у своїх очікуваннях. Так, на Лібертекс не можна торгувати з використанням радників і немає центового рахунку — лише демо та класичний.

Які ще брокери заслуговують на увагу

Охочим торгувати з радниками або спробувати центовий рахунок можна не засмучуватися. Окрім Лібертекс, є ще безліч пропозицій. Найкращі з них презентовані у рейтингу Форекс брокерів від Traders Union. Фінансові аналітики TU рекомендують трейдерам звернути увагу на такі компанії:

RoboForex;

Exness;

Tickmill;

IC Markets;

Pocket Option.

Загалом до рейтингу входять 20 компаній. Ознайомитись з повним переліком можна на офіційному сайті TU. Аналітики регулярно оновлюють інформацію, щоб надавати трейдерам найкращі рекомендації щодо брокерів Форекс