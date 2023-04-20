Обновленный обзор брокера Libertex от эксперта TU Олега Ткаченко

Поиск надежного Форекс-брокера — едва ли не самая ответственная задача, с которой сталкивается каждый трейдер. От этого зависит не только безопасность средств клиента, но и в значительной мере успех на рынке Форекс. Однако самостоятельно проанализировать каждую компанию у одного трейдера не хватит ни времени, ни сил. Понимая это, финансовые аналитики Traders Union (TU) регулярно публикуют свежие рейтинги и обзоры брокеров Форекс, честно рассказывая об их преимуществах, недостатках и особенностях функционирования.

Автор и экспрет TU Олег Ткаченко актуализировал обзор брокера Libertex, оценив его услуги и конкурентные преимущества. С детальным досье можно ознакомиться на официальном сайте Traders Union.

Основные сведения о Libertex

Libertex - онлайн-брокер, основанный в 1997 году и предоставляющий услуги торговли на Форекс и других финансовых рынках. Деятельность Либертекс попадает под регулирование Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC).

В торговом “арсенале” Libertex сотни финансовых инструментов, включая контракты на разницу цен (СFD), акции, валютные пары, индексы, сырьевые товары и криптовалюты.

Новичкам доступна обширная библиотека обучающих материалов, профессионалы по достоинству оценят обновляемую аналитику. Работает мультиязычная техническая поддержка, готовая оказать клиентам помощь в любое время.

Конкурентные преимущества брокера Libertex

Одним из преимуществ Libertex является инновационная торговая платформа, разработанная командой брокера, которая отличается удобным и интуитивно-понятным интерфейсом. Аналитики TU также отмечают простую процедуру регистрации и создания личного кабинета. Спред отсутствует, а комиссия фиксированная — 0,03%. Низкий входной порог на рынок — еще одно достоинство брокера. Достаточно внести всего $10 на депозитный счет, чтобы начать торговлю с Либертекс.

Брокер регулярно проводит интересные акции и конкурсы, клиенты могут рассчитывать на разные виды бонусов (например, при регистрации, за первый депозит, активную торговлю и многое другое). Дополнительную прибыль на Либертекс можно получить за счет реферальной программы, пригласив друзей или знакомых зарегистрироваться у брокера и начать трейдинг.

Недостатки брокера Libertex

Помимо преимуществ, аналитики Traders Union отмечают и некоторые недостатки компании. Они не считаются критическими, но о них следует знать, дабы не обмануться в своих ожиданиях. Так, на Либертекс нельзя торговать с использованием советников и нет центового счета — только демо и классический.

Какие еще брокеры заслуживают внимания?

Желающим торговать с советниками или торговать на центовых счетах можно не расстраиваться. Кроме Либертекс, есть еще множество предложений. Лучшие из них представлены в рейтинге Форекс брокеров от Traders Union. Финансовые аналитики TU рекомендуют трейдерам обратить внимание на такие компании:

RoboForex;

Exness;

Tickmill;

IC Markets;

Pocket Option.

Всего в рейтинг входят 20 компаний. Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном сайте TU. Аналитики регулярно обновляют информацию, чтобы предоставлять трейдерам лучшие рекомендации по брокерам Форекс.