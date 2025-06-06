Оновлений Kia Sportage отримав незвичні фари: ось як він виглядає

Також у авто з'явилися інші грати радіатора, передній та задній бампер. Ліхтарі на кормі зберегли свою форму, але змінилося їхнє внутрішнє наповнення та малюнок. Після оновлення довжина кросовера зросла з 4515 до 4540 мм.

Що нового у салоні

З передньої панелі оновленого кросовера зникли дефлектори вентиляції, а два дисплеї по 12,3 дюйми кожен встановлені в єдиному прямокутному корпусі. Медіасистема на основі WebOS підтримує встановлення сторонніх програм, на кшталт мобільних ігор, а також бездротові протоколи Apple CarPlay та Android Auto. У якості опції для машини доступні 10-дюймовий проекційний екран та аудіосистема Harman Kardon.

Мотори новинки

Європейський Sportage, як і раніше, має багатий набір силових агрегатів. Бензиновий турбомотор на 1,6 л (150 або 180 к.с.) поєднується з шестиступінчастою "механікою" або семиступінчастим преселективним "роботом", причому у другому випадку можна замовити повний привід.

Турбодизель 1.6 CRDi втратив базову версію потужністю 115 к.с. і тепер запропонований лише у варіанті на 136 к.с. зі стартер-генератором. Гібриди зберегли бензиновий турбомотор на 1,6 л і шестиступінчастий "автомат" із вбудованим електромотором. У базового гібрида потужність зросла з 230 до 239 к.с.

Короткобазні кросовери Kia Sportage випускаються у Словаччині, а на виробництво оновлених машин завод перейде найближчим часом. Перші товарні кросовери прибудуть у салони європейських дилерів у третьому кварталі року.