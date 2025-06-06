Обновленный Kia Sportage получил необычные фары: вот как он выглядит

Также у авто появилась другая решетка радиатора, передний и задний бампер. Фонари на корме сохранили свою форму, но изменилось их внутреннее наполнение и рисунок. После обновления длина кроссовера выросла с 4515 до 4540 мм.

Что нового в салоне

С передней панели обновленного кроссовера исчезли дефлекторы вентиляции, а два дисплея по 12,3 дюйма каждый установлены в едином прямоугольном корпусе. Медиасистема на основе WebOS поддерживает установку сторонних приложений, вроде мобильных игр, а также беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto. В качестве опции для машины доступны 10-дюймовый проекционный экран и аудиосистема Harman Kardon.

Моторы новинки

Европейский Sportage по-прежнему имеет богатый набор силовых агрегатов. Бензиновый турбомотор на 1,6 л (150 или 180 л.с.) сочетается с шестиступенчатой "механикой" или семиступенчатым преселективным "роботом", причем во втором случае можно заказать полный привод.

Турбодизель 1.6 CRDi лишился базовой версии мощностью 115 л.с. и теперь предложен лишь в варианте на 136 л.с. со стартер-генератором. Гибриды сохранили бензиновый турбомотор на 1,6 л и шестиступенчатый "автомат" со встроенным электромотором. У базового гибрида мощность выросла с 230 до 239 л. с.

Короткобазные кроссоверы Kia Sportage выпускаются в Словакии, а на производство обновленных машин завод перейдет в ближайшее время. Первые товарные кроссоверы прибудут в салоны европейских дилеров в третьем квартале года.