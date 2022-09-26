Оновлений дизайн та покращений корпус: чим дивує iPhone 14

Довгоочікувана презентація нових iPhone 14, яка відбулася 7 вересня, дала розуміння: ця подія невипадково виявилася однією зі значущих у 2022 році. Користувачі отримали абсолютно оновлені гаджети від популярного бренду: покращена продуктивність, потужна камера, відмінний захист пристроїв за допомогою режиму блокування та оновлений дизайн.
Остання обставина з перерахованих викликає особливий інтерес, адже Apple нечасто балує своїх шанувальників зовнішніми змінами гаджетів, що випускаються. Декілька останніх лінійок iPhone відрізняються продуктивністю, але зберігають досить консервативний дизайн. Зовсім інакше складається ситуація з новинками 2022 року. Що саме сталося із дизайном гаджетів, розберемося далі.
Для користувачів з часів випуску iPhone 11 зовнішній вигляд пристроїв практично не змінювався (хоча за фактом оновлення були). Проте з появою 14 лінійки ситуація змінилася кардинально. Виробник не відмовився від універсальної прямокутної форми, закруглених кутів та прямих граней – ці параметри вважаються візитною карткою дизайну Айфон, за всю історію бренду вони відточені до ідеалу. Однак Apple пропонує багато оновлень:
Щодо габаритів та загального розміру, нова лінійка не зазнала змін порівняно з попередньою версією. Бюджетні смартфони 14 серії отримали тильну скляну глянсову панель. Телефони 14 Айфон 14 Про Макс - матову.
Серед головних несподіванок, які підготував виробник для користувачів:
Але головною фішкою став глибокий фіолетовий у про-версії. Цей колір промотується як головний, адже він веде в оновленій про-лінійці серії iPhone 14. Не надто яскравий, але насичений, здатний змінювати відтінок під різними кутами освітлення - його назвуть новим хітом сезону.