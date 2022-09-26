Обновленный дизайн и улучшенный корпус: чем удивляет iPhone 14

Долгожданная презентация новых iPhone 14, которая состоялась 7 сентября, дала понимание: это событие неслучайно оказалось одним из самых значимых в 2022 году. Пользователи получили совершенно обновленные гаджеты от популярного бренда: улучшенная производительность, мощная камера, отличная защита устройств с помощью режима блокировки и обновленный дизайн.

Последнее обстоятельство из перечисленных вызывает особый интерес, ведь Apple нечасто балует своих поклонников внешними изменениями выпускаемых гаджетов. Несколько последних линеек iPhone отличаются производительностью, но сохраняют довольно консервативный дизайн. Совершенно по-другому складывается ситуация с новинками 2022 года. Что именно произошло с дизайном гаджетов, разберемся далее.

Обновленный стиль: главные особенности новинки

Для пользователей со времен выпуска iPhone 11 внешний вид устройств практически не изменялся (хотя по факту обновления были). Однако с появлением 14-й линейки ситуация изменилась кардинально. Производитель не отказался от универсальной прямоугольной формы, закругленных углов и прямых граней – эти параметры считаются визитной картой дизайна Айфон, за всю историю бренда они отточены до идеала. Однако Apple предлагает много обновлений:

уменьшенная на 20% толщина рамок дисплея;

новые оттенки корпуса;

еще более компактный вырез над экраном;

новую каплевидную выемку с селфи-камерой и TrueDepth в моделях Pro;

титановый корпус, который отличается большей прочностью;

покрытие передней панели сверхпрочным керамическим стеклом Ceramic Shield.

Относительно габаритов и общего размера, новая линейка не претерпела изменений по сравнению с предыдущей версией. Бюджетные смартфоны 14-й серии получили тыльную стеклянную глянцевую панель. Телефоны 14 Про и Айфон 14 Про Макс – матовую.

Дизайн iPhone 14: какие сюрпризы подготовил Apple

Среди главных неожиданностей, которые подготовил производитель для пользователей:

Отсутствие челки у версий Pro и Pro Max. Вместо нее появилась каплевидная выемка – под датчики и фронтальную камеру. Бюджетная модель все еще оснащена таким привычным элементом как челка.

Появление новых оттенков. В базовую линейку вернулся алый Product Red, который компания решила сделать не специальным, а постоянным, по крайней мере в 14 серии. Также внимания достоин перламутровый цвет с легким оттенком лавандового. Подойдет для тех, кто устал от базового набора, но не хочет привлекать внимание излишней яркостью.

Но главной фишкой стал глубокий фиолетовый в про-версии. Этот цвет промоцируется как главный, ведь он ведущий в обновленной про-линейке серии iPhone 14. Не кричащий, но насыщенный, способный менять оттенок под разными углами освещения – его назовут новым хитом сезона.