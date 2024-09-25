Оновлені втрати ворога: ЗСУ за добу знищили понад сотню одиниць техніки

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Росія протягом останніх місяців продовжує наступальні дії на декількох напрямках фронту. Найважчі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

Крім того, українські воїни з 6 серпня ведуть наступальну операцію у Курській області. Нещодавно стало відомо, що ЗСУ прорвали ще одну ділянку фронту на кордоні в Курській області.

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