RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обновлены потери врага: ВСУ за сутки уничтожили более сотни единиц техники

Фото: украинские воины уничтожили более сотни единиц техники врага за сутки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины составляют уже более 646 тысяч солдат. Украинские военные за сутки уничтожили 1250 россиян и более ста единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 25 сентября 2024 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 646 400 (+1250) человек,
  • танков - 8815 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 17304 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 18549 (+74) ед,
  • РСЗО - 1199 (+1) ед,
  • средства ПВО - 952 ед,
  • самолетов - 369 ед,
  • вертолетов - 328 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15879 (+115),
  • крылатые ракеты - 2595,
  • корабли/катера - 28 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25248 (+73) ед,
  • специальная техника - 3168 (+13).

 

Ситуация на фронте

Напомним, что Россия в течение последних месяцев продолжает наступательные действия по нескольким направлениям фронта. Самые трудные бои идут на Покровском и Кураховском направлениях.

Кроме того, украинские воины с 6 августа проводят наступательную операцию в Курской области. Недавно стало известно, что ВСУ прорвали еще один участок фронта на границе в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины